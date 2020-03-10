مستند .. وزارة الرياضة تستبعد مراكز الشباب من عمومية اتحاد الكرة

تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة بقيادة دكتور أشرف صبحي، على استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية للجبلاية. أشرف صبحي، على استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية للجبلاية. تنشر "الوفد"، نص قرار وزارة الرياضة بشأن استبعاد مراكز الشباب، لتصبح خارج الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشكل رسمي.

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