صور| هكذا احتفلت جماهير القلعة الحمراء بعيد ميلاد حسام عاشور

احتفلت جماهير القلعة الحمراء، اليوم الإثنين، بعيد ميلاد نجم النادي الأهلي حسام عاشور، قائد الفريق الأول، الـ34.

وتصدر هاشتاج حسام عاشور، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، مع إزدحام لنشر صور التهنئة لـ عاشور، من قبل جماهير ولاعبي النادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ 34، خاصة بعد المسيرة الكروية الطويلة

التي قدمها قائد الأهلي لـ المارد الأحمر، من بطولات وأرقام .

وفي ذات الصدد، احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الإثنين، بعيد ميلاد قائد الفريق الأول لكرة القدم حسام عاشور الـ34.

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ونشرت الصفحة صورة لـ "عاشور" أرفقتها بتعليق: "يا من

اتخذت الأهلي وطنًا.. يا من تحطمت كل الأرقام والألقاب على صخرته.. تلك الصخرة التي نقش عليها التاريخ.. كل عام وأنت قائد.. كل عام وأنت قدوة.. كل عام وأنت تاريخ".

ولد حسام عاشور في 9 مارس 1986، ويمتلك عاشور 36 بطولة مع الأهلي كأكثر لاعب مصري تحقيقًا للبطولات، بواقع 12 لقبًا لمسابقة الدوري، و3 ألقاب لكأس مصر، و10 ألقاب للسوبر المصري، و5 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ولقب وحيد لكأس الكونفيدرالية، و5 ألقاب للسوبر الإفريقية.