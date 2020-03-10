احتفلت جماهير القلعة الحمراء، اليوم الإثنين، بعيد ميلاد نجم النادي الأهلي حسام عاشور، قائد الفريق الأول، الـ34.
وتصدر هاشتاج حسام عاشور، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، مع إزدحام لنشر صور التهنئة لـ عاشور، من قبل جماهير ولاعبي النادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ 34، خاصة بعد المسيرة الكروية الطويلةالتي قدمها قائد الأهلي لـ المارد الأحمر، من بطولات وأرقام .
وفي ذات الصدد، احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الإثنين، بعيد ميلاد قائد الفريق الأول لكرة القدم حسام عاشور الـ34.
ونشرت الصفحة صورة لـ "عاشور" أرفقتها بتعليق: "يا مناتخذت الأهلي وطنًا.. يا من تحطمت كل الأرقام والألقاب على صخرته.. تلك الصخرة التي نقش عليها التاريخ.. كل عام وأنت قائد.. كل عام وأنت قدوة.. كل عام وأنت تاريخ".
ولد حسام عاشور في 9 مارس 1986، ويمتلك عاشور 36 بطولة مع الأهلي كأكثر لاعب مصري تحقيقًا للبطولات، بواقع 12 لقبًا لمسابقة الدوري، و3 ألقاب لكأس مصر، و10 ألقاب للسوبر المصري، و5 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ولقب وحيد لكأس الكونفيدرالية، و5 ألقاب للسوبر الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| هكذا احتفلت جماهير القلعة الحمراء بعيد ميلاد حسام عاشور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.