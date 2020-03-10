وزارة الرياضة تعد حملة لتعريف المجتمع الشبابي والرياضي بفيروس كورونا

اجتمع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم بقيادات وزارة الشباب والرياضة، وذلك للتحضير لحملة لتعريف المجتمع الشبابي والرياضي بفيروس كورونا والعمل علي وضع خطط استباقية تحضيرية علي مستوي مراكز الشباب والأندية بمختلف محافظات الجمهورية. استباقية تحضيرية علي مستوي مراكز الشباب والأندية بمختلف محافظات الجمهورية. وأكد صبحي علي اهمية توعية الشباب المصري بالفيروس ومخاطبة شبابي ورياضي مصر للعمل علي تقليل الاصابة والوقاية من المرض، مضيفاً ان الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة علي التوعية بأهمية التعقيم وزيادة الحملات القومية التوعوية للتعريف بالمرض والاهتمام بنظافة مراكز الشباب علي مستوي المحافظات. ورياضي مصر للعمل علي تقليل الاصابة والوقاية من المرض، مضيفاً ان الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة علي التوعية بأهمية التعقيم وزيادة الحملات القومية التوعوية للتعريف بالمرض والاهتمام بنظافة مراكز الشباب علي مستوي المحافظات.

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