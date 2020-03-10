استياء في بتروجت بعد التعادل مع القناة.. والداخلية يحاصر سيراميكا لخطف الصدارة

سيطرت حالة من الغضب على الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال، بعد تعادله اليوم الاثنين مع القناة بدون أهداف بملعب هيئة قناة السويس بالجولة الـ17 لدوري الممتاز ب" مجموعة القاهرة" وفقدان نقطتين غاليتين في صراع تصدر المجموعة والتأهل للدوري الممتاز من جديد.

زاد من الإستياء إهدار الفريق البترولي ضربة جزاء مع بداية الشوط الثاني تصدى لها اللاعب خالد عبد الرزاق وانقذها حارس القناة ولو سدد ها في منتصف المرمى لسكنت الشباك في لقاء كانت الأفضلية لبتروجت خطورة على المرمى.

وكانت الآمال تراود علاء عبد العال وجهازه الفني في مواصلة الإنتصارات خاصة أن سيراميكا المتصدر لم يحقق اي فوز في اللقاءات الستة الأخيرة، مواصلا مسلسل التعادل، وأخرها اليوم مع الترسانة بهدف لكل منهما حيث أهدر

12 نقطة متواصلة بدءاً من الدور الثاني ،وقلل الفارق مع الداخلية الثاني" 31 نقطة" الى نقطة واحدة بعد فوز الداخلية بثنائية نظيفة على كوكاكولا.

بينما لم يستفد بتروجت من خسارة المتصدر لنقطتين وبقى الوضع كما هو معه في صراع الصعود، بل بالعكس تفوق الداخلية على بتروجت بنقطتين وأحكم الحصار على سيراميكا في إعتلاء قمته.

ويسود قلق بين مسؤولي بتروجت، خوفا من استمرار نزيف النقاط مع اقتراب المسابقة من الوصول لمحطتها النهائية حيث يتبقى للفريق البترولي 5 مباريات هي: الترسانة ومنتخب السويس وكاكولا والمريخ والنجوم.

وأسفرت الجولة الـ17 عن إحتفاظ منتخب السويس بالمركز الرابع بعد تعادله بملعبه مع جمهورية شبين " السادس بـ22 نقطة

"سلبيا.

في الوقت الذى اشتعل فيه الصراع بين الفرق الستة اي نصف عدد الفرق للبقاء بالممتاز ب، بسبب الدخول بقوة في دائرة الهبوط، بدءاً من جمهورية شبين والقناة ولكل منهما 22 نقطة والنجوم 21 نقطة بعد خسارة الأخير على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين امام المريخ، الذى يواجه شبح الهبوط أيضا برصيد 18 نقطة وكوكاكولا نفس الرصيد، بينما أصبح موقف الثنائي الزرقا والترسانة في موقف لايحسدان عليه رغم خطف الترسانة نقطة غالية من سيراميكا المتصدر اليوم، والوصول للنقطة 15، بينما واصل الزرقا رحلة السقوط وخسر بملعبه أمام النصر بهدفين نظيفين وتجمد رصيده عن 9 نقاط متذيلا المجموعة.

نتائج الجولة الـ17 "مجموعة القاهرة:

القناة- بتروجت: صفر- صفر

الترسانة- سيراميكا: 1-1

الزرقا- النصر : صفر- صفر

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النجوم- المريخ: 2-3

كوكاكولا- الداخلية : صفر-2

م السويس- ج شبين: صفر-صفر

ترتيب الفرق بعد الجولة الـ17:

1-سيراميكا كليوباترا : 32 نقطة

2- الداخلية: 31

3- بتروجت: 29

4- منتخب السويس 25

5- النصر 25

6- جمهورية شبين 22

7- القناة 22

8- النجوم 21

9- المريخ: 18

10 كوكاكولا 18

11- الترسانة 15

12- الزرقا 9