الهلال ضمن أفضل 10 أندية على مستوى العالم هذا الموسم

انضم نادي الهلال السعودي إلى أندية الصفوة على مستوى العالم، حيث يحتل حاليًا المركز السابع، ضمن قائمة أفضل 10 أندية على مستوى العالم، رجوعًا للنتائج.

واختار موقع تصنيف الأندية العالمية المتخصص زعيم الكرة السعودية، من أجل التواجد ضمن قائمة الأفضل، عطفًا على النتائج التي حققها منذ بداية الموسم، محققًا رصيدًا من النقاط وصل إلى 10904 نقطة.

ويتصدر الهلال حاليًا مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، متفوقًا على منافسه فريق النصر، كما سبق وظفر ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2019، بجانب المشاركة والفوز في مناسبتين خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

ويأتي على قمة التصنيف بطل أوروبا ومتصدر الدوري الإنجليزي نادي ليفربول، في ظل أرقامه التاريخية هذا الموسم، وتحقيقه 27 انتصارًا في البريميرليج.

ومن خلفه يتواجد فريق برشلونة، متصدر جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني، ثم في المركزين الثالث والرابع، فريق فلامينجو البرازيلي، ونادي ريفير بليت رغم خسارته ليلة أمس لقب الدوري الأرجنتيني لصالح غريمه بوكا جونيورز.

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وخرج نادي يوفنتوس للمرة الأولى منذ سنوات عن قائمة العشرة الأوائل، بسبب تراجع نتائجه هذا الموسم في الدوري الإيطالي، رغمًا من صدارته للتصنيف برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي لاتسيو.