رياضة | مفاجأة جديدة حول إصابة مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة حول إصابة مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر خارج البلاد، من أجل معرفة سبب ما يعانى منه خلال الفارة الماضية والتى ابعدته عن كرة القدم.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مرض مؤمن زكريا، المهاجم السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن سبب مرض مؤمن زكريا إصابته بحمى تعرض لها خلال تواجده مع الأهلي في إحدى الدول الأفريقية حسبما ذكر تقرير الطبيب المعالج له خارج البلاد.

وأوضح: "مؤمن زكريا يحتاج 10 آلاف دولار شهريًا تكاليف العلاج، حيث يتسلم اللاعب حقن مقابل ذلك المبلغ شهريًا من السفارة الأمريكية في مصر"