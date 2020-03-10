رياضة | رسالة مؤثرة من متعب للجماهير بعد تعرضه لوعكة صحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة مؤثرة من متعب للجماهير بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق أخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"الحمد لله أصبحت بخير، وأحب أن أشكر لكل من سأل علي واهتم بالاطمئنان على حالتي، وأقدم اعتذاري لمن لم أتمكن من الرد عليه".

وأضاف :"من الغد سأبدأ في استكمال الفحوصات الطبية اللازمة من أجل معرفة السبب وراء هذه الوعكة الصحية".

وزاد :"المواقف الصعبة هي التي تظهر حب الناس لأي شخص ولم أتخيل أن حب الناس لي بهذه الدرجة".

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وواصل :"لا أحد يتخيل الخضة التي عانت منها أسرتي، سواء والدتي أو زوجتي وحماتي".

وتابع :"عندما عدت إلى المنزل اشتكيت من ألام في جانبي وطلبت منهم الذهاب إلى المستشفى وقاموا بالاتصال بنادر شوقي وأشكره على ذلك".

وأشار :"والدتي لم تكن تعرف ما حدث لي، وفوجئت بأن أحد الإعلاميين أجرى اتصالا بها لمعرفة أخبار الوعكة الصحية لي، وهو الوقت الذي كنت فيه داخل الرعاية المركزة".

وأردف :"أتمنى أن مثل هذه القصة لا تتكرر مجددًا وسأبدأ غدًا في استكمال الفحوصات الطبية".

وأتم :"تلقيت اتصالات من جانب مسئولو النادي الأهلي، فهم أشخاص محترمين، والكابتن محمود الخطيب عرض علي السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات الطبية هناك تحت إشراف طبيبه الخاص هناك".