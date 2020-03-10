رياضة | أخبار الزمالك اليوم: استبعاد نجم الأبيض من مواجهة الاتحاد.. وهجوم جديد من أحمد بلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم: استبعاد نجم الأبيض من مواجهة الاتحاد.. وهجوم جديد من أحمد بلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين ٩ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها احتمالية استبعاد نجم الفريق من مباراة الاتحاد وتعليق الزمالك على مواجهة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا وهجوم جديد من أحمد بلال على نجم النادي.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

أحمد عيد: كارتيرون هيحقق أحلام جمهور الزمالك

أشاد أحمد عيد لاعب فريق الزمالك الصاعد بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق ودوره مع اللاعبين على كافة المستويات.

وأوضح عيد في تصريحات عبر قناة الزمالك أن كارتيرون يتوجه لغرفة كل لاعب في الفريق والحديث معه سواء الأساسيين أو باقي اللاعبين لتحفيزهم والشد من آزرهم.

وشدد على أن كارتيرون قادر على تحقيق بطولة دوري أبطال افريقيا مع الزمالك وحصد جميع الألقاب في السنوات المقبلة وتحقيق طموحات الجماهير.

كارتيرون يدرس استبعاد نجم الزمالك أمام الاتحاد

يفكر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في إراحة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق خلال لقاء الاتحاد السكندري المقرر له الخميس المقبل ببطولة الدوري.

مدرب الزمالك يفكر في الاعتماد على محمود عبد الرحيم جنش في لقاء الاتحاد المقبل بعدما وصل الحارس لكامل جاهزيته الفنية والبدنية وتألق في التدريبات الماضية للفريق عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا العام الماضي.

مدرب الزمالك: مواجهة الرجاء صعبة وندرس نقاط القوة والضعف

أكد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة وقوة مواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مشيراً إلى أن جميع الفرق الأربعة التي صعدت لهذا الدور قوية وبنفس المستوى.

وقال الشيشيني إن المواجهة صعبة بالتأكيد إلا أن من يريد الفوز بالبطولة عليه أن يكون مستعد لمواجهة أي فريق.

وتابع "مازال هناك متسع من الوقت للقاء الرجاء يقترب من شهرين، بالتأكيد في وقته سندرس الفريق جيدا ونقاط القوة والضعف وكافة الأمور الخاصة بهم".

كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك الأساسيين راحة في مران اليوم

خاض لاعبو الزمالك الأساسيين تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم على ملعب النادي بميت عقبة بعد العودة من تونس.

Advertisements

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إراحة الأساسيين بتدريبات تأهيلية بسبب الارهاق وضغط المباريات خلال الفترة الماضية وتجنب الإصابة لهم قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل بلطولة الدوري.

كارتيرون للاعبي الزمالك: انسوا إفريقيا مؤقتا

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على لاعبيه بضرورة غلق صفحة دوري أبطال افريقيا بشكل مؤقت ووضع كل تركيزهم في بطولة الدوري.

تركيزهم على بطةلة الدوري في الأيام المقبلة وخوض الفريق أكثر من مواجهة، مشيرا لأهمية تحقيق الانتصار فيهم والسير بخطى ثابتة.

الرجاء المغربي يكشف الموقف النهائي لحضور الجماهير أمام الزمالك

أكد سعيد الوهبي المتحدث الرسمي للرجاء المغربي، أن حضور جماهير لمؤازرة الفريق أمام الزمالك في نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا عير واضحة حتى الآن.

وعن موقف الجماهير من حضور لقاء الزمالك، قال وهبي "حتى هذه اللحظة يوجد قرار سيادي بإقامة المباريات بدون جمهور كما حدث في لقاء نهضة بركان أمام المصري، وسنتابع الأمور حتى موعد لقاء الزمالك".

أسامة نبيه: مشاركة هذا الثنائي في صفوف الزمالك أصبح ضرورى

اشاد أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، بالمستوى الذي يقدمه نادي الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال أسامة نبيه في تصريحات عبر قناة الزمالك "إذا استمر لاعبو الأبيض على نفس الأداء والروح التي ظهرت في شهر فبراير الماضي وبداية شهر مارس الجاري، سيستطيع أن يهزم أي فريق".

أحمد بلال يوجه انتقادا لاذعا لموهبة الزمالك

يرى أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك لاعبين في الدوري المصري يصفهم البعض بالنجومية، وهم بحاجه للتطوير والعمل على أنفسهم كثيرا لمواكبة الكرة الحديثة، خاصة في قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال بلال خلال تصريحات إعلامية أن رأيه لم يتغير كثيرا في مصطفى محمد حتى الوقت الحالي، بالرغم من وصف البعض له بمهاجم مصر الأول، هو لاعب جيد ويمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن ما زال يحتاج تطوير مستواه".

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري يوم الخميس القادم 12 مارس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب حرس الحدود.