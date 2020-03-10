رياضة | عاجل.. موقعة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موقعة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي تجميد كافة الأنشطة الرياضية و منع دخول و خروج الأشخاص من و إلى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا داخل إيطاليا، وذلك حتى الثالث من إبريل المقبل.

وبقرار رئيس الوزراء الإيطالي فإن مباراة نابولي أمام برشلونة المقرر لها يوم 18 من مارس الجاري في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، مهددة بالتأجيل حيث بات من الصعب سفر الفريق الإيطالي إلى إسبانيا.

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين كلا الفريقين التي أقيمت على ملعب سان باولو معقل نابولي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.