شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طاريء لوزير الرياضة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا أمس بقيادات الوزارة لدراسة التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في ضوء قرار مجلس الوزراء. ‎وحرص وزير الشباب والرياضة على اجراء اتصالات بجميع روساء الاتحادات الرياضية للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية لاي بعثات مشاركة في أي بطولات محلية أو دولية أو قارية. ‎وشدد الوزير خلال الاجتماع على ان وزارة الشباب والرياضة جاهزة لجميع الاحتمالات والسيناريوهات وهناك تنسيق تام وكامل لاي امور مستقبلية بهذا الشأن.

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