شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يحدد مستقبل حكيمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
تحدثت تقارير صحفية اسبانية عن رغبة نادي ريال مدريد باستعادة الظهير المغربي اشرف حكيمي المعار الى دورتموند فور انتهاء عقده مع النادي الالماني.
وبحسب صحيفة ماركا الاسبانية فان مسؤولي النادي الملكي اعجبوا بالمستويات التي قدمها حكيمي مع دورتموند ويريدون اعادته الى سانتياغو بيرنابيو الصيف المقبل.
وكان حكيمي البالغ من العمر 21 عام قد انتقل الى اسود الفيستفالن على سبيل الاعارة لمدة عامين.
هذا واشارت تقارير صحفية سابقة عن رغبة النادي الالماني في الابقاء على حكيمي بعد المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم مع الفريق اذ تمكن المغربي من تسجيل 3 اهداف وصناعة 10 اخرين.
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