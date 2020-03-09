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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انقسام داخل ريال مدريد بعد الخسارة امام بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
كشفت تقارير صحف إسبانية، عن خيبة أمل لدى إدارة نادي ريال مدريد، من مدرب الفريق زين الدين زيدان واللاعبين، بعد الخسارة امام ريال بيتيس بنتيجة 2-1 في الجولة 27 من الدوري الاسباني.
ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الفوز بالكلاسيكو منح جرعة هائلة من التفاؤل لاحراز لقب الدوري الاسباني وتخطي عقبة مانشستر سيتي في دوري الابطال.
وأضافت، ان الإدارة لا تفهم ما حدث لزيدان واللاعبين ضد ريال بيتيس، رغم تأكيد المدرب واللاعبين ان المباراة كانن سيئة للغاية".
وتابعت، ان هناك انقسام داخل البيت المدريدي، حيث يعتقد البعض أن الفريق سيُحقق لقب الليغا هذا الموسم، والبعض الآخر يرى أن أخطاء التحكيم ستهدي اللقب لبرشلونة، فيما يعتبر المعظم أن زيدان واللاعبين هم السبب في ضياع الصدارة.
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