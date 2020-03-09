شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فاردي يغيب عن ليستر سيتي امام استون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 يلتقي ​ليستر سيتي​ و​استون فيلا​ في ختام الجولة 29 من ​الدوري الانكليزي الممتاز​، ويسعى الفيلانز الى تحقيق نتيجة ايجابية من اجل الخروج من مناطق الهبوط في حين يسعى ليستر سيتي الى تأمين المركز الثالث في جدول الترتيب.

وجاءت تشكيلة استون فيلا على الشكل التالي: حراسة المرمى: بيبي رينا خط الدفاع:انغليز، مينغز،غولبيرت،تارغيت خط الوسط:دوغلاس رويز،ناكامبا،هوريهين Advertisements خط الهجوم: المحمدي،ساماتا،جاك غريليش في حين اعلن المدرب بريندان رودجيرز تشكيل الثعالب في المباراة: حراسة المرمى: شمايكل خط الدفاع: ريكاردو بيريرا،ايفانز،سويونكو،جاستين خط الوسط:نديدي،باريت، ماديسون خط الهجوم:بارنز،البريتون،ايناتشو

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