شكرا لقرائتكم شوبير: أتوقع مواجهة الأهلى للزمالك بنهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: " الأهلي قادر على حصد لقب دوري الأبطال، أتوقع ان يكون النهائي مصري، رغم ان طريق الأحمر أصعب بمواجهة الوداد، ولكن المؤشرات تشير إلى مواجهة مصرية في ختام البطولة".
وعن فايلر قال : اعتقد انه من الممكن ان يستمر مع الاهلي، الاهم هو مساندته لان وضع طبيعي ان يخسر مستقبلا، ولهذا لابد ان نتحلى بالصبر، فهو مدرب كبير وقوي"
وانتقل حارس مصر الأسبق للحديث عن أحمد فتحي جوكر الاهلي قائلا: نموذج للاعب كرة مطلوب في أي فريق، لابد من التجديد معه، وتكريمه من قبل النادي واعطائه اكبر عرض مالي، فهو يستحق ذلك"
وأتم كلماته: اتمنى ان لا ينظر أحد على شهادة ميلاد فتحي، فهو من أهم اللاعبين داخل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية"
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