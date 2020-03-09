شكرا لقرائتكم شوبير: أغلقت هاتفي لرفضي الترشح على منصب رئيس الأهلي ضد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أنه رفض الترشح على منصب رئيس النادي الأهلي في 2014 أمام محمود طاهر.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: في الانتخابات قبل الاخيرة طلب مني الترشح على منصب الرئيس ضد محمود طاهر، بطلب من كبار الشخصيات داخل النادي الأهلي"

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واردف: ابراهيم المعلم كان رافضا لخوض الانتخابات، ولكن في النهاية تم اقناعه وبالفعل خاض الانتخابات ضد طاهر.

واكد : في ذلك الوقت اغلقت هاتفي وهاتف زوجتي لعدم وصول أحد لي.