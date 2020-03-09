شكرا لقرائتكم جنش: الدوري لايزال في الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمود جنش، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الدوري لازال في الملعب، ولم ينته بعد.
وأضاف حارس الزمالك خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: رغم فارق النقاط ولكن لازال المشوار طويلاً في مسابقة الدوري الممتاز ولم يُحسم بعد".
وواصل تصريحاته مؤكداً أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل مواصلة اسعاد جماهير النادي واستمرار الانتصارات.
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