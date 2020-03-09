شكرا لقرائتكم حلمي طولان عن نصف نهائي أفريقيا: "اللى عايز البطولة هيدوس على الكل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حلمي طولان نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق إنبي التقليل من منافسي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال طولان في تصريحات خاصة، أن الرجاء والوداد في المغرب يتشابهان مع الأهلي والزمالك في مصر من حيث حساسية الجماهير والشعبية الجارفة والتاريخ الطويل، ولذلك من الصعب الاستهانة بهما امام القطبين المصريين في نصف النهائي.

وقال طولان أن البطل لا يهمه حجم وتاريخ الفريق المنافس، حيث يفترض أن البطل من الجميع ويهزم الكل ليكون لقبا مستحقا قائلا:" اللى عايز البطولة مش هتفرق معاه رجاء أقوى ولا وداد".

وعن احتمالية حرمان الجماهير في مباريات المنتخب والأهلي والزمالك المقبلة قال طولان: "بالتأكيد كل فريق يحتاج لجمهوره وهم عامل مؤثر، لكن البطولة مش أهم من سلامة الشعب المصري".

وقال مدرب إنبي إن الأهلي والزمالك حظوظهما قوية للغاية في الفوز بلقب الأميرة الأفريقية من حيث امتلاك العناصر الفنية المميزة والتاريخ الكبير وخبرة التعامل مع هذه المباريات".

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يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر نظيرة الوداد المغربى ضمن مباريات دور النصف النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

يخوض فريق الأهلى مباراة الذهاب في دور نصف النهائي خارج أرضه أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل ، بينما تقام مباراة الإياب فى القاهرة أحد أيام 8 أو 9 مايو من نفس الشهر .

حجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز في لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين ، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله .

وتأهل الزمالك للدور قبل النهائى ببطولة دورى أبطال افريقيا بعدما نجح فى عبرو عقبة الترجى بثلاثة اهداف مقابل هدفين فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما انتهت مباراة أمس بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة فى دور الـ 8، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر الفارس الأبيض الفائز من مازيمبى مع الرجاء البيضاوى المغربى فى الكونغو المقرر لها اليوم .

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب والاستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما بالكاميرون، ملعب محمد الخامس بالمغرب، استاد رادس بتونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم 12 مارس الجاري.