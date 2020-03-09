شكرا لقرائتكم شوبير عن التدخل في شئون الأهلي: لن يسمح لى أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أنه لا يتدخل في شئون النادي الاهلي كما يعتقد البعض.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: " يعتقد البعض انني اتدخل في إدارة النادي الاهلي، وهذا غير صحيح، ولا استطيع فعل ذلك، والادارة من الأساس لن تسمح بذلك".

تعاطف شوبير مع اللجنة الخماسية التي تدير الجبلاية في الوقت الحالي برئاسة عمرو الجناينى مشيراً بأنهم تحملوا المسئولية في وقت صعب.

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أضاف شوبير: " اللجنة التي تدير اتحاد الكرة حاليا مظلومة جدا، تولت المسئولية في ظروف صعبه للغاية وانتقد عمرو الجنايني كثيرا رغم العلاقة القوية التي تربطنا، ولكن في النهاية هو تواجد في ظروف صعبه وصارحني اكثر من مرة برغبته في الرحيل.

وعن العقوبة الاخيرة التي وقعت على كهربا قال : "شديدة شوية" وأعلم انها سوف يتم تخفيفها.