شكرا لقرائتكم الدوري الانجليزي .. المحمدي في التشكيل الاساسي لأستون فيلاضد ليستر سيتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي الذى يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، عن التشكيل الرسمي لفريقه في المواجهة التي تجمعه مع ليستر سيتى على ملعب "كينج باور" فى تمام العاشرة مساء، في ختام منافسات الجولة الـ 29 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاء المحمدي في التشكيل الأساسي لفريق أستون فيلا، في المقابل يجلس تريزيجيه على مقاعد بدلاء الفيلانز.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي ..

حراسة المرمى:رينا

الدفاع: المحمدي، جيلبرت ، إنجيلز، تارجت

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الوسط: دوجلاس لويز، ناكامبا، مينجز، جريليش

الهجوم: هورهان، ساماتا



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ويحتل فريق ليستر سيتى المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا الذى يضم الثنائى المصرى أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة.

وتتشابه ظروف الفريقين في لقاء اليوم، حيث لم يحقق ليستر سيتى أى انتصار فى المباريات الأربع الأخيرة، بينما فشل الفيلانز في الفوز بآخر 3 لقاءات ويمر بموقف صعب، حيث يسعى لتحقيق الفوز للهروب من مراكز الهبوط لدورى الدرجة الأولى فى الموسم المقبل.

وتعد مواجهة اليوم هي الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، بعد أن تقابلا سويا فى الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وانتهت المبارتين بفوز أستون فيلا 2-1 والتعادل 1-1، بينما انتهى لقاء الدور الأول في البريميرليج بفوز ليستر سيتى بأربعة أهداف مقابل هدف.