شكرا لقرائتكم إدارى الزمالك: طارق حامد لن يغيب أمام الرجاء ونتطلع لتخفيف عقوبات السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد زاهر، إداري فريق الكرة بنادي الزمالك، أن موقف طارق حامد، نجم خط وسط الفريق الأبيض، سليم مائة في المائة من حيث المشاركة في المباراة المقبلة أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" اللائحة تنص على إيقاف اللاعب بعد الحصول على 3 بطاقات صفراء وليس بطاقتين، وبطاقة السوبر لا تحتسب".

وواصل تصريحاته مؤكداً أن النادي يخاطب لجنة الانضباط لاتحاد الكرة المصري من أجل تخفيف عقوبات السوبر المصري الخاصة بإيقاف عدد من نجوم الفريق إمام عاشور وشيكابالا وعبدالله جمعة.