شكرا لقرائتكم توتنهام يفقد بيرغوين حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيفتقد توتنهام هوتسبير جهود الجناح ستيفن بيرغوين حتى نهاية الموسم كما سيغيب الظهير بن ديفيز عن مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مستضيفه لايبزيغ الثلاثاء لكن المدرب جوزيه مورينيو عبر عن ثقته في قدرة فريقه على تعديل تأخره 1-صفر ذهابا.

وخسر الفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز بهدف دون رد في لندن الشهر الماضي ويفتقد بالفعل جهود هاري كين مهاجم إنجلترا والمهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين بينما أصيب بيرغوين في التعادل 1-1 مع مستضيفه بيرنلي يوم السبت.

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وقال مورينيو في مؤتمر صحفي إن الفحوص التي خضع لها الدولي الهولندي يوم الاثنين أظهرت معاناته من التواء في الكاحل الأيسر وسيغيب على الأرجح حتى نهاية الموسم، وأضاف: سيغيب بن ديفيز لأسبوع أو أسبوعين. بالنسبة لستيفن لا أتوقع عودته هذا الموسم. وأكد المدرب البرتغالي إنه سيدخل مباراة كبيرة أخرى بدون العديد من لاعبيه البارزين.

وتابع : يتعين علينا التعامل مع الوضع كما هو. اعتدنا عليه. كانت معنوياتنا أقل كثيرا بسبب إصابات أخرى، حين يغيب ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة لاعبين نصبح في الموقف ذاته، لكني أشعر بحماس كبير وأتحلى بالهدوء والإيجابية. لو لعب لايبزيغ بدون تيمو فيرنر وباتريك شيك وكريستوفر نكونكو ويوسف بولسن وإيميل فورسبرغ فانني أعتقد أن المدرب يوليان ناغلزمان لن يبتسم مثلي الآن.

ولم يفز توتنهام في آخر خمس مباريات خاضها في كل المسابقات من بينها الهزيمة في مباراة الذهاب ويتضمن السجل السيء أيضا الخروج من كأس الاتحاد الانجليزي بركلات الترجيح امام نوريتش سيتي متذيل الدوري الممتاز.