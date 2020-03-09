شكرا لقرائتكم كورونا يلغي الحضور الجماهيري لمباريات الدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو في مؤتمر صحافي يوم الاثنين، إن جميع مباريات دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ستقام بدون جمهور أو بحضور ألف شخص بحد أقصى حتى 15 إبريل المقبل بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة الفرنسية أيضا تأجيل آخر ست مباريات لمنتخب بلادها في بطولة الأمم الست للرغبي في مواجهة ايرلندا بسبب الخوف من العدوى أيضا.

وسيلعب باريس سان جيرمان على أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند الألماني دون حضور الجماهير بسبب المخاوف ذاتها.