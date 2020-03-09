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فوز غال لساسوولو على بريشيا في الدوري الإيطالي

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حقق ساسوولو فوزا غاليا على بريشيا 3-صفر متذيل لائحة الترتيب، في ختام المرحلة السادسة والعشرين من لكرة القدم.

وسجل فرانشيسكو كابوتو (45 و61) والعاجي جيريمي بوغا (74) أهداف ساسوولو.

وحصن ساسوولو مركزه بين فرق منتصف الترتيب، بعد اضافة ثلاث نقاط إلى رصيده ليرفعه إلى 32 نقطة وارتقى إلى المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد بريشيا المتخبط بنتائجه السيئة عند 16 نقطة في المركز الأخير.

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ولم يحقق بريشيا أي فوز في اخر 11 مباراة، إذ تعادل في ثلاث مباريات وخسر في ثمان.

وكانت اللجنة الاولمبية الايطالية قد أوصت في وقت سابق من اليوم بتعليق "جميع الانشطة على جميع المستويات" حتى الثالث من نيسان/ابريل وسط التفشي المتزايد لفيروس كورونا في البلاد وطلبت من الحكومة اصدار مرسوم في هذا الصدد، ما يعني أنها قد تكون المباراة الأخيرة في البطولة فيما لو دخلت التوصية حيز التنفيذ.

ملخص المباراة:

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