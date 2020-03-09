تمديد تعليق النشاط الرياضي في الكويت

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دعت اللجنة الأولمبية الكويتية الإثنين الإتحادات والأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة كافة إلى مواصلة تعليق نشاطاتها حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان اللجنة "بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بتاريخ 9 آذار/مارس 2020، تدعوكم اللجنة الأولمبية الكويتية الى تأجيل النشاط الرياضي المحلي الخاص بالاتحادات الرياضية والأندية الرياضية (شاملة ومتخصصة) بما يخص بطولات الدوري والمراحل السنية، وجميع الفعاليات والأنشطة الرياضية (بما في ذلك التمارين والمباريات الودّية) حتى إشعار آخر، وذلك كإجراءات وقائية للحفاظ على صحة الرياضيين واللاعبين من أبناء دولة الكويت".

وتابع البيان "اما في ما يخص المشاركة بالأنشطة الرياضية خارج دولة الكويت، ندعو الاتحادات والأندية الرياضية (شاملة ومتخصصة) الى الاتصال بوزارة الصحة والاستفسار عن الإجراءات المتبعة لدى الوزارة بما يخص السفر للدول التي تقام بها البطولات".

معلوم أن النشاط الرياضي في البلاد كان مجمدا في الأسبوعين الماضيين للسبب نفسه قبل ان يجري التمديد اليوم الاثنين.

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