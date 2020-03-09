الجونة يقتنص نقطة من الاسماعيلي في الدوري المصري

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اقتنص الجونة نقطة من مضيفه الإسماعيلي بعدما حول تأخره بهدف الى تعادل 1-1 الاثنين على إستاد الاسماعيلية في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة مصر لكرة القدم.

تقدم الاسماعيلي عن طريق الاوغندي باتريك كادو (73)، وعادل للجونة الزامبي والتر بواليا (87).

بتلك النتيجة رفع الاسماعيلي رصيده الى 22 نقطة في المركز التاسع والجونة رصيده الى 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

جاء الشوط الاول رتيبا للغاية قبل ان تتغير الحال مع بداية الشوط الثاني حيث نشط الفريقان هجوميا، واهدر اسلام محارب فرص هدف مؤكد للجونة بعدما تباطأ في تسديدة الكرة وهو منفرد بحارس الاسماعيلي محمد مجدي (53).

والغي حكم المباراة محمود بسيوني هدفا للإسماعيلي بعد اللجوء الى تقنية الفيديو (54) في ثاني تدخل لهذه التقنية في الدوري بعدما تم البدء في استخدامها منذ مباراة طلائع الجيش وانبي الخميس الماضي في المباراة المقدمة من الجولة التاسعة عشرة.

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وتقدم الاسماعيلي بواسطة باتريك كادو بعدما حول عرضية احمد مدبولي بتسديدة أخطا في تقديرها الحارس اسلام طارق لتسكن شباكه (73)، في اول مشاركة لكادو مع الاسماعيلي بعدما تم التعاقد معه قادما من نهضة بركان المغربي في انتقالات كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي الدقيقة 87 عادل البديل والتر بواليا النتيجة لصالح الجونة برأسية قوية مستغلا الخروج الخاطئ لمحمد مجدي من مرماه.

أهداف المباراة: