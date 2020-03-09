شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف الشرط الوحيد لترشحه على رئاسة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أن رفض طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالترشح على منصب النائب معه خلال الانتخابات الأخيرة بالأحمر، مضيفًا أن سبب رفضه هو عمله في الإعلام.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الخطيب طلب مني في الانتخابات الأخيرة الترشح على منصب نائب الرئيس معه، ولكن عملي في الإعلام كان سبب اعتذاري له، وعن الترشح على مقعد رئاسة اتحاد الكرة أكد نائب الجبلاية السابق: "اذا سمحت ظروف عملي سوف اترشح لانتخابات الجبلاية، فقط على منصب الرئيس، عملى هو الذي سوف يحدد ترشيحي من عدمه.

من ناحية أخرى، توقع أحمد شوبير أن يواجه الأهلي نظيره نادي الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال شوبير: "الأهلي قادر على حصد لقب دوري الأبطال، أتوقع أن يكون النهائي مصري، رغم أن طريق الأحمر أصعب بمواجهة الوداد، ولكن المؤشرات تشير إلى مواجهة مصرية في ختام البطولة"

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وتحدث حارس مرمي المنتخب الوطني والأهلي السابق عن أحمد فتحي جوكر الاهلي قائلا: نموذج للاعب كرة مطلوب في أي فريق، لابد من التجديد معه، وتكريمه من قبل النادي واعطائه اكبر عرض مالي، فهو يستحق ذلك"

وأتم كلماته: أتمنى ألا ينظر أحد على شهادة ميلاد فتحي، فهو من أهم اللاعبين داخل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية"

وقال أحمد شوبير إنه غير راضٍ عن فترة عمله الأخيرة بالجبلاية في منصب نائب الرئيس، مضيفًا: "ياريتني ما اشتغلت آخر 7 أشهر في الجبلاية، تفاجأت بغياب الاحترافية والاحترام، كانوا أسوأ 7 أشهر عمل في حياتي".