جنش: الدوري ما زال في الملعب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود جنش، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الدوري ما زال في الملعب، ولم ينته بعد .

وأضاف حارس الزمالك خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك رغم فارق النقاط ولكن ما زال المشوار طويلاً في مسابقة الدوري الممتاز ولم يُحسم بعد.

وواصل تصريحاته مؤكدًا أن الفريق سيبذل قصار جهده من أجل مواصلة إسعاد جماهير النادي واستمرار الانتصارات.

Advertisements