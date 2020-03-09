جنش: الدوري ما زال في الملعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود جنش، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الدوري ما زال في الملعب، ولم ينته بعد .
وأضاف حارس الزمالك خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك رغم فارق النقاط ولكن ما زال المشوار طويلاً في مسابقة الدوري الممتاز ولم يُحسم بعد.
وواصل تصريحاته مؤكدًا أن الفريق سيبذل قصار جهده من أجل مواصلة إسعاد جماهير النادي واستمرار الانتصارات.
تلقى نادى الزمالك تأكيدًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإرسال 325 ألف دولار أى ما يوازى 5 ملايين جنيه، له عبر حساب الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث أرسل مسئولى الـ "كاف"، تلك القيمة المالية التى تُعد بمثابة 50% من مكافأة الأبيض عن عبور دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.
وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن كاف يرسل 50% من مكافأة عبور الأدوار المختلفة فى البطولة الإفريقية على أن يتم التصفية فى نهاية البطولة بالحصول على باقى المستحقات، حيث يحق للنادى الأبيض فى الوقت الحالى، الحصول على 875 ألف دولار؛ لعبور الفريق الأبيض إلى دور نصف النهائى من دورى الأبطال، حيث ضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر، أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل، وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، على أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى أحد دول الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو، ومن المنتظر، أن يرسل مسئولى الكاف باقى المستحقات المتبقية للأبيض من مكافآت عبور الأدوار المختلفة خلال الفترة المقبلة.
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