عدلي القيعي: "اللي حدد موعد مباراة الأهلي وسموحة كان يفكر في أيه"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن استغرابه من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد تحديد موعد مباراة الاهلي أمام سموحة يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري. وقال القيعي في تصريحات لبرنامج ملك وكتابة عبر قناة الأهلي: "من وضع هذا الموعد يجب أن يكون له مبرر، كيف يلعب الأهلي يوم الأربعاء وهو خاض مباراة صن داونز يوم السبت، ووصل اليوم من جنوب أفريقيا"، موضحًا: "الزمالك خاض مباراة يوم الجمعة ويلعب يوم الخميس في الدوري". Advertisements وأضاف مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي: "نلتزم بجدول الدوري ولكن عشان نحترمه يجب أن تكون هناك أسس"، متابعًا: "من وضع الجدول كان يفكر في أيه".

ويخوض الأهلي مرانه الأول والأخير بالقاهرة غدًا استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف من مساء، الأربعاء بعدما وصلت بعثة الاهلي من جنوب أفريقيا صباح أمس وحصل الفريق على راحة من التدريبات أمس ليتدرب اليوم ويدخل معسكر عقب المران استعدادًا لخوض المباراة التى يرغب من خلالها الأهلي في مواصلة نتائجه الجيدة محلياً فضلاً عن تأهله الافريقي. على صعيد متصل، ينتظر الجهاز الطبي للفريق نتيجة الأشعة التى أجراها خلال الساعات الماضية جيرالدو لاعب الفريق، لتحديد فترة غيابه والاطمئنان على حالته بشكل اكبر، وتعرض جيرالدو، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الذهاب صن داونز التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا ، وحصل اللاعب الانجولي على راحة التدريبات قبل وصول البعثة، بسبب تورم قدمه، فيما تحسم الاشعه فترة غيابه عن المشاركة والبرنامج الذي سوف يخضع له، وشارك جيرالدو في التشكيل الأساسي لمواجهة صن داونز الاخيره التي أقيمت في جنوب افريقيا، قبل أن يخرج بسبب الإصابة.

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