شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وخسارة الزمالك في مؤجلات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الإثنين مواجهتان قويتان في إطار مؤجلات الدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 / 2020.

وشهدت المؤجلتان فوز الطيران على بنتيجة 3 / 1 والأهلى على الشمس بنتيجة 3 / 0، حيث تم تأجيل مواجهات القطبين الجولات الماضية بسبب مشاركتهما في البطولة العربية التي استضافتها مصر واختتمت الخميس قبل الماضى بفوز الأهلى باللقب والزمالك بالمركز الثانى.

وتأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز على كاظمة الكويتي 3/0، بينما تأهل الأهلى بالفوز على الأهلى البحرينى 3/2، قبل أن يفوز الأهلى 3 /0 على الفريق الأبيض باستاد القاهرة.

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وشهدت الجولة الخامسة بدورى رجال الكرة الطائرة التي أقيمت الجمعة الماضية فوز كل من طلائع الجيش على القناة بنتيجة 3/0 وهليوبوليس على الطيران بنتيجة 3/0 وسموحة على الشمس بنتيجة3/1 والزمالك على بتروجت بنتيجة 3/0 والأهلى على الاتحاد السكندري بنتيجة 3/0.

فيما تقام الجولة السادسة يوم الجمعة المقبلة بلقاءات بين كل من الزمالك مع طلائع الجيش وسموحة مع الأهلى وهليوبوليس مع الاتحاد اسكندرى وسبورتنج مع بتروجت والقناة مع الشمس وطنطا مع الطيران.

بينما تقام يوم الإثنين 16 مارس مواجهتين مؤجلتين أيضا للقطبين حيث يلتقى الزمالك مع الشمس والأهلى مع الطيران قبل أن تقام الجولة السابعة يوم 20 مارس بلقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الطيران والشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة والاتحاد السكندرى مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس والزمالك مع سموحة.