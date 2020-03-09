شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب سموحة قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
واللاعبين هم:
الهانى سليمان وعمر صلاح.
أحمد جمال ورجب نبيل وأحمد الفتوح وشريف رضا ومحمد نادى والترهونى وكريم يحيى ومحمد كوفى.
أحمد حمص ومحمود حليمو وإسلام جمال ويوسف ديوب وديريك نسنامبى وايمومو وأحمد حسن مكى وحسام حسن ومحمد طلعت.
ويغيب عن الفريق الرباعى، صلاح محسن وناصر ماهر وفوزى الحناوى ومحمد عبد المنعم لاعبو الأهلى والذى يوجد بند فى الإعارة يمنع من مشاركتهم أمام الأهلى.
وكان حمادة صدقى أكد أنه استفاد من التوقف جيدًا فى خلق انسجام بين اللاعبين الى جانب الاعتماد على اللاعبين فى أكثر من مركز وبالتالى نجح خلال المباريات الودية من معرفه نقاط القوة لديهم وكذلك نقاط الضعف والتى حاول علاجها الفترة الماضية.
وقال حماده صدقى أتمنى أن نستفيد من حاله الإرهاق التى يعانى منها الأهلى عقب العوده من جنوب أفريقيا.
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