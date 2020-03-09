شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هدف "بهادر" أكبر لاعب فى العالم ويحطم الرقم القياسى لليابانى ميورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على فيديو للهدف التاريخى الذى سجله عز الدين بهادر، لاعب فريق 6 أكتوبر صاحب الـ75 عاما، فى مرمى فريق جينياس بدورى القسم الثالث يوم السبت الماضى. وقال عز الدين بهادر، لاعب فريق 6 أكتوبر، لـ"الخليج 365"، إن هذا الهدف كسر الرقم العالمى المسجل باسم اليابانى ميورا. وكان كازويوتشى ميورا، النجم السابق للمنتخب الياباني لكرة القدم، تمكن من تحقيق رقم قياسي وإنجاز غير مسبوق، إذ أصبح أكبر لاعب يسجل فى تاريخ الدوري الياباني عندما سجل هدفا لفريقه يوكوهاما أمام منافسه تاسوباكوساتسو وهو بسن الخمسين عاما وأربعة عشر يوما، فى عام 2017. وحقق الدولي اليابانى السابق كازويوشي ميورا رقما قياسيا، إذ أصبح أول لاعب في الخمسين من العمر يسجل هدفا في الدوري الياباني لكرة القدم، قبل أن يكسر المصرى عز الدين بهادر رقم النجم اليابانى ويسجل هدفه الرسمى الأول وهو بسن الـ75 عاما. Advertisements ولعب بهادر مباراة أمام جينياس بالقسم الثالث، وسجل هدفاً، وأوضح بهادر أنه لعب المباراة كاملة أى 90 دقيقة، حيث سجل هدفاً أحرز من خلال رقماً جديداً بموسوعة جينيس. وتابع عز الدين بهادر أنه حقق رقماً جديداً وكسر رقم اللاعب اليابانى، قائلا: "لعبت 90 دقيقة رغم إصابتي ولكن تم علاجى خلال أسبوع بواسطة أطباء مهرة". وأكمل لاعب فريق 6 أكتوبر أن أعضاء الموسوعة لم يكونوا موجودين ولكن تم تسجيل المباراة، وإذا لعبت المباراة القادمة سأكون أكبر لاعب في العالم رسمياً، متابعاً: "وبهدف السبت الماضى أصبحت أكبر لاعب يسجل هدفا فى مباراة رسمية والمباراة المقبلة ستكون يوم 21 مارس الجارى". وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قام بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية. ووجه إياد حفيد اللاعب عز الدين بهادر لجده فى المؤتمر الصحفى تساؤلاً: "جبت الإرادة منين ياجدو؟" ليداعبه اللاعب صاحب الـ75 عامًا: "من مراتي جدتك". وداعب اللاعب صاحب الـ75 عامًا الحضور فى المؤتمر الصحفى المقام بمقر نادى 6 أكتوبرعن مستقبله فى الملاعب قائلاً: "بعد تسجيلى فى موسوعة جينيس فى المباراة القادمة سأنظر للمشاركة الدولية مع المنتخب".

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