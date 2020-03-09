حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 9/3/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 9/3/2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء في مقدمتها تعادل الإسماعيلى والجونة بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى. الإسماعيلى يتعادل مع الجونة بهدف لمثله بالدورى تعادل الإسماعيلى والجونة بهدف لمثله في المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى. اتحاد الكرة ردًا على صور نقل أجهزة الـvar: "مانعرفش حاجة ومسئولية الشركة" علّق مسئولو اتحاد الكرة، على الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتى تظهر نقل أجهزة الـvar إلى الملاعب على عربات نصف نقل. قال ناصر هريدي عضو الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الثنائى باهر المحمدى وفخر الدين يوسف سيخضعان للاشعة اليوم. يعقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جلسة الآن مع قيادات الوزارة بمختلف الإدارات لدراسة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. Advertisements "الصورة أبلغ من ألف كلمة"..هذا ما أوضحته صورة أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي في عناقه لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، خلال التدريب الأخير للفريق الأحمر في جنوب أفريقيا سيطرت روح التفاؤل والانتصارات علي لاعبي الزمالك خلال تدريب الفريق الذي أقيم اليوم عقب العودة من تونس اول أمس ، والتاهل للدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا علي حساب الترجي التونسي. أسفرت مباريات الجولة الـ 17 للمجموعة الثانية في دورى القسم الثاني عن فوز الداخلية على مضيفه كوكاكولا بهدفين دون رد على ملعب الشرطة ليرتفع رصيد الفائز إلى 31 نقطة في المركز الثانى للمجموعة. حاضر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، لاعبي نادي بيراميدز حول آلية تطبيق تقنية الفار في مباريات الدوري الممتاز بعد إقرارها رسميا من قبل اتحاد الكرة مع بداية لقاءات الدور الثاني للمسابقة. أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الغد بين المقاولون وطلائع الجيش، ويستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الطلائع في تمام الخامسة عصر غد الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري في مواجهة صعبة للفريقين. أرسل الاتحاد المصرى للجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، طلباً إلى الاتحادين الأفريقى والدولى للعبة، يطلب فيها استضافة البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب 19 أبريل المقبل.

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