شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يقترب من تمديد عقده فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الصورة أبلغ من ألف كلمة".. هذا ما أوضحته صورة أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي في عناقه لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، خلال التدريب الأخير للفريق الأحمر في جنوب أفريقيا قبل العودة إلى القاهرة لاستئناف مسابقة الدوري العام.

الحديث عن التجديد لرباعي الأهلي من الكبار، شريف إكرامي، أحمد فتحي، وليد سليمان وحسام عاشور، ظل محور الحديث بين عشاق القلعة الحمراء لفترة طويلة، وبعد الانتهاء من المهمة الأبرز بالثأر من صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والتأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد التغلب على بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 3/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، عاد ملف التجديد إلى الساحة مجدداً.

الأداء المتميز الذي قدمه ظهير أيمن الأهلي في لقاء صن داونز جعلت التجديد له مطلبًا جماهيريًا لتأمين الجبهة اليمنى بما يتمتع به الجوكر من خبرات، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد مباريات أصعب وأكثر حساسية في دوري الأبطال، فمن المرتقب أن يلعب الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في نصف النهائي، في موقعة رد الاعتبار عن خسارة لقب دوري الأبطال الأخير في عام 2018.

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احمد فتحي

ومنذ بداية الموسم الجاري، شارك أحمد فتحي في 16 مباراة مع النادي الأهلي بواقع 7 لقاءات في الدوري العام و8 مباريات في دوري أبطال أفريقيا ومباراة واحدة في كأس مصر، استطاع خلالهم الجوكر أن يصنع هدفين لزملائه بالفريق.

أحمد فتحي بدأ مسيرته في النادي الإسماعيلي وانضم إلى النادي الأهلي في موسم 2007 بعد رحلة احتراف قصيرة في شيفيلد يونايتد الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى نادي كاظمة الكويتي ومنه عاد مجدداً إلى الفريق الأحمر ثم انتقل إلى هال سيتي بالدوري الإنجليزي، وفي عام 2014 عاد مجددًا على الفريق الأحمر ثم خاض تجربه قصيرة في أم صلال القطري وعاد إلى الأهلي ليكمل معه مشواره الكروي حتى الآن.