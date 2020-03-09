شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: عقوبة كهربا سيتم تخفيفها.. وأتحدى "أي حد" على رئاسة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عدم رضاه عن فترة عمله الأخيرة بالجبلاية في منصب نائب الرئيس، مضيفًا: "ياريتني ما اشتغلت آخر 7 أشهر في الجبلاية، اتفاجئت بغياب الاحترافية والاحترام، كانوا أسوأ 7 أشهر عمل في حياتي"

وأضاف أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أن اتحاد الكرة كان يسير بلا نظام أو رؤية، قائلاً: لم أر هناك أي نظام أو التزام على الإطلاق.

كما تعاطف شوبير، مع اللجنة الخماسية التي تدير الجبلاية في الوقت الحالي مشيرًا إلى أنهم تحملوا المسئولية في وقت صعب، مضيفًا أن اللجنة التي تدير اتحاد الكرة حاليًا مظلومة جدًا، وتولت المسئولية في ظروف صعبه للغاية.

وعن عقوبة كهربا لاعب الأهلي قال أحمد شوبير: "شديدة شوية" وأعلم أنها سوف يتم تخفيفها.

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واختتم أحمد شوبير تصريحاته مؤكدًا أنه لن يترشح مجددًا في انتخابات اتحاد الكرة إلا على منصب الرئيس، قائلاً: "إذا سمحت ظروف عملي سوف أترشح لانتخابات الجبلاية، فقط على منصب الرئيس، عملي هو الذي سوف يحدد ترشيحي من عدمه.

وعن المنافسين قال: لا يشغلني من يترشح، سواء أبو ريدة أو غيره، احسب خطواتي دائمًا ولا انشغل بشىء آخر.

وكان مصدر مقرب من شوبير قد كشف أن الأخير استقر بنسبة كبيرة علي أفراد قائمته الانتخابية والتي وصفها المصدر بأنها أصبحت مكتملة المقاعد بعد عدة جلسات واجتماعات تمت بين شوبير والشخصيات المرشح انضمامها.

وأضاف المصدر أن قائمة أحمد شوبير ستضم ما يقرب من 3 أسماء ستكون مفاجأة للشارع الكروي، وحرص خلالها شوبير علي أن تضم عناصر من كل أنحاء الجمهورية ما بين الصعيد ووجه بحري ومدن القناة، بخلاف وجود عناصر شابة ورجال أعمال يمتلكون جميعًا خبرات طويلة في مجال الرياضة والكرة والاستثمار الرياضي.