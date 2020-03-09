شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أنور سلامة: دوري أبطال أفريقيا أهلاوي وهذه هي الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور سلامة نجم النادي الأهلي السابق، إن دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم يداعب النادي الأهلي معتبرًا الشياطين الأقرب للتتويج بلقب الأميرة الأفريقية الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ آخر تتويج في 2013.

لمعرفة اسباب انور سلامة لترجيح كفة الاهلي عن الزمالك في دوري أبطال افريقيا ، اضغط هنا

واجه فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر نظيرة الوداد المغربى ضمن مباريات دور النصف النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

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يخوض فريق الأهلى مباراة الذهاب في دور نصف النهائي خارج أرضه أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل ، بينما تقام مباراة الإياب فى القاهرة أحد أيام 8 أو 9 مايو من نفس الشهر .

حجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز في لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين ، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله .

وتأهل الزمالك للدور قبل النهائى ببطولة دورى أبطال افريقيا بعدما نجح فى عبرو عقبة الترجى بثلاثة اهداف مقابل هدفين فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما انتهت مباراة أمس بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة فى دور الـ 8، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر الفارس الأبيض الفائز من مازيمبى مع الرجاء البيضاوى المغربى فى الكونغو المقرر لها اليوم .

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب والاستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما بالكاميرون، ملعب محمد الخامس بالمغرب، استاد رادس بتونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم 12 مارس الجاري.