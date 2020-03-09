شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وطلائع الجيش فى ربع نهائي كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت لقاءات دور الـ8 فوز كل من، الأهلى على سبورتنج بنتيجة 28 / 26 والزمالك على البنك الأهلى بنتيجة 32 / 26 وطلائع الجيش على الأولمبى بنتيجة 30 /29، فيما يقام لقاء هليوليدو مع المعادى بعد قليل.
ويقام دور قبل النهائي يوم 21 أبريل المقبل وفقًا لما أعنته لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بينما يقام النهائي في اليوم التالى الموافق 22 أبريل من الشهر نفسه.
وكشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تقديم موعد لقاء قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك في الجولة الأخيرة 24 ساعة ليقام يوم 24 مارس الجارى بدلاً من 25.
وقال عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إن هذا التقديم يأتي في ظل انشغال صالة السادس من أكتوبر ببطولة دولية بدءًا من يوم 25 مما تسبب في تقديم اللقاء والجولة بالكامل لتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة في نفس اليوم.
يذكر أن هذه الجولة كان محددًا لها يوم 19 مارس إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم 25 لتجمع المنتخب الأول للاستعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تغيير الموعد مرة أخرى للاستقرار على إقامتها يوم 24 مارس الحالى.
وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك، بين كل من طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى.
وقامت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بتأجيل لقائى الزمالك مع سبورتنج والأهلى مع طلائع الجيش فى الجولة السادسة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين 24 ساعة لتقام يوم الجمعة المقبل بدلاً من الخميس للبث التليفزيونى.
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