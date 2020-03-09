تقارير: كاف يطبق تقنية الفيديو بنصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكدت تقارير إعلامية مغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد خلال مباريات الدور قبل النهائي للبطولات الأفريقية للأندية.
ووفقًا لما ذكرته قناة المغربية الرياضية عبر حسابها بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فإن كاف اعتمد تواجد حكم الفيديو في مباريات قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.
وسيلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد والرجاء المغربيان على التوالي، في الدور قبل النهائي من دوري الأبطال الأفريقي.
كما يخوض بيراميدز مواجهتين ضد حوريا كوناكري الغيني في قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال شهر مايو القادم.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي سبق وأن اعتمد على تقنية حكم الفيديو المساعد خلال الدور النهائي فقط من بطولاته للأندية بالموسم الماضي.
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