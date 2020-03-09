المحمدي أساسيا وتريزيجيه بديلا مع أستون فيلا أمام ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن دين سميث، المدير الفني لأستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ليستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب أحمد المحمدي أساسيا مع أستون فيلا في لقاء ليستر المقرر لها في العاشرة مساءً، بينما يجلس الجناح الدولي محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: رينا، جيلبيرت، إنجيلز، مينجز، تارجت، دوجلاس لويز، ناكامبا، هوريهان، المحمدي، ساماتا، جريليش.
ويحتل أستون فيلا المركز الـ19 قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة من 27 مباراة، بينما يأتي ليستر سيتي في المرتبة الثالثة وفي جعبته 50 نقطة من 28 مباراة.
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