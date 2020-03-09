محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن العمل يجري حالياً من أجل دراسة كافة التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في بيان رسمي منع كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات للمواطنين، لكن دون الكشف عن نوعية الفعاليات.
يلا كورة تواصل مع وزارة الشباب والرياضة للاستفسار حول إمكانية منع الأعداد القليلة من الجماهير في الدوري المصري، أو الأعداد الأكبر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مباراتي الأهلي والزمالك ضد الرجاء والوداد من المغرب.
وقال محمد فوزي لـ"الخليج 365" :"تعقد وزارة الرياضة اجتماعات مستمرة في حضور كل قياداتها من أجل دراسة كل التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا".
وأشار محمد فوزي إلى أن قرارات وزارة الشباب والرياضة ستأتي في ضوء ما أعلنه مجلس الوزراء اليوم الاثنين، على أن يتم إصدار بيان رسمي بالقرارات لاحقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة لـ"الخليج 365": ندرس التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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