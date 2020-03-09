تأجيل مباريات نادي الخليج السعودي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الاثنين تأجيل جميع مباريات نادي الخليج ضمن مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الاولى للمحترفين حتى إشعار آخر.

وتأتي هذه الخطوة وفقاً للإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة المعنية لمتابعة آخر مستجدات الفيروس.

يأتي هذا بعد 24 ساعة فقط من إعلان وزارة الداخلية السعودية تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مؤقتا، على خلفية تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بها، علما بأن مدينة سيهات التابع لها نادي الخليج تقع في محافظة القطيف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه "وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة ... فقد تقرر تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا"، مع تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.

وطالب المصدر جميع المواطنين بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن هذا سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق اليوم الاثنين تسجيل أربع حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب البيان الصادر فإن الحالة الأولى هي لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى بالقطيف.

وأضافت الوزارة أن الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية قدمتا من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في نفس المستشفى.

وذكرت أن الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس بلغت 15 حالة.