محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أوضح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أن عدم إعادة لحظة الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد عند إلغاء هدف للجونة في شباك الإسماعيلي، يرجع لمخرج اللقاء.
وأشار الغندور في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن الحالة السلبية الوحيدة التي ظهرت في لقاء اليوم، ترجع لعدم رفع مساعد الحكم للراية لحظة وجود تسلل ضد أحمد ياسر ريان.
وقال رئيس لجنة الحكام: "الحالة السلبية الوحيد في أول استخدام فعلي للتقنية هو أن الحكم المساعد لم يرفع الراية لوجود تسلل ضد أحمد ياسر ريان في الوقت الصحيح".
وأضاف: "لحظة رجوع الحكم لتقنية الفيديو عند إثبات وجود تسلل لم يتم بثها تليفزيونيًا، ولكن هذه الواقعة ليست مسؤولية الحكام أو سيارة التقنية".
واختتم: "مخرج المباراة هو المسؤول عن الإعادات التليفزيونية، ويبدو أنه لم يتفطن للأمر وقتها ولكنه تدارك الموقف مع بداية الشوط الثاني وشاهدنا التقنية عند الرجوع لها في حالات أخرى".
الجدير بالذكر أن مباراة الجونة مع الإسماعيلي شهدت أول استخدام فعلي لتقنية حكم الفيديو في مباريات الدوري المصري، بعدما تواجدت في لقاء طلائع الجيش مع إنبي من قبل ولكن لم يتم الرجوع لها.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الحكام تكشف.. حالة سلبية في أول استخدام لتقنية الفيديو بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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