ناشئ الزمالك: لعبت 3 سنوات للأهلي.. وأشكر كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث الظهير الأيمن أحمد عيد، ناشئ الزمالك، عن الفترة التي قضاها في الأهلي قبل الانتقال للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن النادي كان مظلوما قبل تولي مرتضى منصور مجلس الإدارة.

وقال أحمد عيد، في تصريحات لقناة "الزمالك" مساء اليوم الإثنين: "لعبت 3 سنوات في الأهلي وكنت ألعب بشكل أساسي في جميع المباريات، حتى جاء مدرب وأجلسني على مقاعد البدلاء".

وأضاف لاعب فريق مواليد 2001: "رفضت قيدي في القائمة الثانية مع الفريق وجلست في المنزل لمدة أسبوعين حتى قررت الرحيل عن الأهلي".

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وأكمل: "كابتن جمال الريس، مدربي في مركز شباب أرض اللواء، اصطحبني لاختبارات الزمالك تحت قيادة كابتن رفاعي محمد وأحمد عبد المقصود وأمير عبدالعزيز المشرف على قطاع الناشئين".

وأوضح: "نلت إشادة المدربين هناك وبدأت مسيرتي مع الزمالك، في النهاية هو شرف كبير لأي لاعب باللعب لنادي الزمالك".

وانتقل للحديث عن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الذي قام بالدفع به لأول مرة مع الفريق الأول: "أشكره على منحي هذه الثقة وساعدني على التألق، حيث اجتدهت في التدريبات وانتظرت الفرصة حتى حصلت عليها".

وأتم أحمد عيد تصريحاته قائلا: "كارتيرون يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين، ولا يقتصر ذلك على الأساسيين فقط بل جميع اللاعبين، حيث يتوجه لغرفة كل لاعب في الفريق ليتحدث معه عن الكثير من الأمور".