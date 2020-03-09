النصر يواصل استعداداته لمواجهة الرائد فى الدورى السعودى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته استعدادا لمواجهة الرائد الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المران بتدريبات اللياقة بين اللاعبين، اتبعها تدريبات تكتيكية، طبق من خلالها روي فيتوريا المدير الفني للفريق العديد من الجمل الفنية.

كما شارك المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر في تدريبات الفريق بعد انتهاء ازمته مع النادي.

ويحتل فريق النصر وصافة جدل ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٢ نقطة بفارق ٨ نقاط عن المتصدر الهلال السعودي.