حازم إمام يشيد بالإدارة الفنية لكارتيرون وفايلر في افريقيا

أثنى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على القيادة الفنية لباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وقال إمام في تصريحات إذاعية "الأهلي أستطاع تقديم عرض مميز أمام صن داونز وتعامل مع اللقاء بشكل جيد بتشكيل وتغييرات مناسبين، واستحق التأهل عن

جدارة".

وأردف "لقد تمكن اللاعبين من الوصول لحالة مميزة من التركيز وتخطي الحاجز النفسي من الهزيمة بخماسية، في نسخة العام الماضي للبطولة الافريقية".

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وتابع "وكذلك الزمالك أستطاع مواصلة التفوق على الترجي التونسي، وظهر بشكل رائع منحه بطاقة تأهل مستحقة

لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا".

وأضاف "لاعبي الزمالك قدموا مباراة رائعة في إحكام الرقابة على فريق الترجي، الذي لم يتمكن من الوصول للمرمى سوى في مناسبة واحدة".

واختتم "رينيه فايلر مدرب الأهلي، وباتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ظهرا بشكل رائع في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، واستطاع كل منهم تقديم عروض مميزة مع فريقه، وكلاهما تفوقا على أنفسهما في القيادة الفنية الناجحة".