اتحاد الكرة يعلق على صور نقل معدات تقنية الفيديو

تحدث مصدر مسئول باتحاد الكرة، عن صور نقل معدات تقنية الفيديو، والتي تم تداولها خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي. الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المصدر إن الشركة الإسبانية التي تتولى تطبيق التقنية في مصر هي المسؤولة عن طريقة نقل المعدات ولا علاقة لاتحاد الكرة بالأمر من قريب أو بعيد. التي تتولى تطبيق التقنية في مصر هي المسؤولة عن طريقة نقل المعدات ولا علاقة لاتحاد الكرة بالأمر من قريب أو بعيد.

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