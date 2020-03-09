أحمد شوبير: قضيت في إتحاد الكرة أسوأ 7 أشهر عمل في حياتي

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس إتحاد الكرة السابق، على عدم رضاه عن فترة عمله الأخيرة في الجبلاية، خلال شغله لمنصب نائب الرئيس.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر إذاعة نجوم اف إم "الفترة التي تواجدت فيهاكنائب رئيس لأخر مجلس إدارة إتحاد الكرة قبل قدوم اللجنة الخماسية، لم تكن مرضية بالنسبة لي على الإطلاق".
وواصل "شعرت بالندم على العمل في أخر سبعة أشهر فيالجبلاية، فقد فوجئت بغياب الإحترافية والإحترام بشكل كبير".
وأضاف "الإتحاد كان حينها بلا نظام أو رؤية، الأمر لم يكن إحترافي، فلم يكن هناك أي نظام أو إلتزام على الإطلاق".
وأردف "من حق الجماهير المصرية أن تغضب من إدارة إتحاد الكرة، فقد كانوا أسوأ 7 أشهر عمل في حياتي".
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