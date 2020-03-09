«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر BE IN SPORTS كورة لايف رابط أستون فيلا يلا شوت ترزجيه

يستضيف ليستر سيتى نظيره أستون فيلا على ملعب “كينج باور” فى تمام العاشرة مساء فى ختام مواجهات الجولة الـ 29 من الدورى الإنجليزى.

ويحتل فريق ليستر سيتى المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا الذى يضم الثنائى المصرى أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة.



وتتشابه ظروف الفريقين في لقاء اليوم، حيث لم يحقق ليستر

سيتى أى انتصار فى المباريات الأربع الأخيرة، بينما فشل الفيلانز في الفوز بآخر 3 لقاءات ويمر بموقف صعب، حيث يسعى لتحقيق الفوز للهروب من مراكز الهبوط لدورى الدرجة الأولى فى الموسم المقبل.

وتعد مواجهة اليوم هي الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، بعد أن تقابلا سويا فى الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وانتهت المبارتين

بفوز أستون فيلا 2-1 والتعادل 1-1، بينما انتهى لقاء الدور الأول في البريميرليج بفوز ليستر سيتى بأربعة أهداف مقابل هدف.

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ملخص المباراة الماضية