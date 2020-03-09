شوبير يكشف موقفه من إنتخابات إتحاد الكرة المقبلة

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس إتحاد الكرة السابق، موقفه من الترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية على إذاعة نجوم

اف إم "إذا سمحت لي ظروف عملي فسأقوم بالترشح في انتخابات إتحاد الكرة المقبلة، ولكني لن أترشح سوى على مقعد الرئيس".

وواصل "لا أفكر في الاسماء التي من الممكن أن تترشح أمامي، سواء هاني أبو ريدة أو غيره، فأنا أحسب خطواتي بشكل دائم ولا أنشغل بشيء أخر".