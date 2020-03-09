كورة star مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة استون فيلا يلا شوت حصري

يشهد ملعب كينج باور مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في ختام الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويقود الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا، والتي ستنطلق في العاشرة مساء مساء اليوم بتوقيت القاهرة "الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة".

وسيتم نقل مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا عبر قناة "بي إن سبورتس HD2" ويتولى التعليق عليها محمد بركات.

ليستر سيتي يسعى لتأمين المركز الثالث والاقتراب من الوصافة

ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، جمعها من تحقيق

15 انتصارا، وخمسة تعادلات، وخسر ثماني مباريات.

ويسعى فريق الثعالب إلى تحقيق الفوز واستغلال تعثر مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ليلة الأمس، حيث خسر الأخير أمام مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.

ويملك السيتي 57 نقطة بالمركز الثاني، وبفارق سبع نقاط عن فريق ليستر الطامع في تأمين تواجده في المركز الثالث والاقتراب من الوصافة، حيث يطارده فريق تشيلسي صاحب الـ48 نقطة بالمركز الرابع حيث سحق إيفرتون بالأمس برباعية دون رد.

أستون فيلا يبحث عن الفوز والهروب من الهبوط

على الجانب الآخر، يعاني فريق أستون فيلا، باحتلاله المركز قبل الأخير وفي رصيده 25 نقطة فقط، حصدها بعد تحقيق سبعة انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى الفريق الذي يلعب فيه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، 16 هزيمة.

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ملخص المباراة الماضية