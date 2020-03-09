أحمد عيد: كارتيرون يجيد التعامل مع اللاعبين

أثنى أحمد عيد لاعب قطاع الناشئين بفريق الزمالك والذي تم تصعيده مؤخرا للفريق الأول على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق. وقال أحمد عيد في تصريحات عبر قناة الزمالك: "لعبت لمدة 3 سنوات في الأهلي حتى جاء مدرب في قطاع الناشئين وأجلسني على مقاعد البدلاء وقتها قررت الرحيل عن الأهلي". قررت الرحيل عن الأهلي". وأكمل: "كابتن جمال الريس، مدربي في مركز شباب أرض اللواء، اصطحبني لاختبارات الزمالك تحت قيادة كابتن رفاعي محمد وأحمد عبد المقصود وأمير عبدالعزيز المشرف على قطاع الناشئين". وأضاف: "نلت إشادة المدربين هناك وبدأت Advertisements مسيرتي مع الزمالك، في النهاية هو شرف كبير لأي لاعب باللعب لنادي الزمالك". مسيرتي مع الزمالك، في النهاية هو شرف كبير لأي لاعب باللعب لنادي الزمالك". ووجه عيد الشكر لباتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لمنحه الثقة ومساعدته على التألق. واختتم أحمد عيد تصريحاته قائلا: "كارتيرون يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين، ولا يقتصر ذلك على الأساسيين فقط بل جميع اللاعبين، حيث يتوجه لغرفة كل لاعب في الفريق ليتحدث معه عن الكثير من الأمور".

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